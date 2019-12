Os dez pilares do Pacto Ecológico Europeu

O Pacto Ecológico Europeu apresentado ontem pela presidente da Comissão Europeia, Ursula van der Leyen, é um conjunto de iniciativas que serão apresentadas e postas em prática durante os próximos anos. Algumas devem começar a ser lançadas já em 2020.

A arquitectura do Pacto Ecológico Europeu assenta em dez pilares, que sustentam as 50 iniciativas propostas para converter o combate às alterações climáticas no novo modelo de crescimento económico do continente.

O roteiro já tem um calendário previsto, mas não uma previsão orçamental. O dinheiro para o financiar terá de ser reencaminhado do orçamento dos fundos estruturais no próximo quadro financeiro plurianual.

Pilar 1: Ambição climática

Metas:

Março de 2020

Introdução de uma Lei Climática Europeia para consagrar o objectivo de conseguir que os países da União Europeia alcancem a neutralidade climática em 2050

Verão de 2020

Apresentação das metas para a redução em 50% ou 55% das emissões de CO2 até 2030

Junho de 2021

Revisão de todas as medidas legislativas destinadas a combater as alterações climáticas

Junho de 2021

Revisão da directiva para a taxação da energia

Junho de 2021

Apresentação da proposta para um Mecanismo de Ajustamento de Carbono nas Fronteiras

2020/2021

Nova estratégia europeia de Adaptação às Alterações Climáticas

Pilar 2: Energia limpa

Metas:

Junho de 2020

Avaliação dos Planos Nacionais de Energia e do Clima dos Estados-membros

Junho de 2021

Revisão das directivas de Eficiência Energética e Energias Renováveis

2020

Iniciativa para duplicar a taxa de renovação energética de edifícios públicos e privados

2020

Iniciativa para promover a energia eólica offshore

2023

Actualização dos Planos Nacionais de Energia e do Clima para reflectir as novas ambições da UE

Pilar 3: Economia circular

Metas:

Março de 2020

Apresentação da nova estratégia industrial europeia

Março de 2020

Plano de Acção da Economia Circular, focada nos sectores intensivos como têxteis, construção, produtos electrónicos e plásticos

2020

Definição de novas políticas para fabricação de produtos mais sustentáveis, através do recurso a materiais reutilizáveis e/ou recicláveis

2020

Apresentação de plano para a transição para as emissões zero na produção de aço em 2030

Outubro de 2020

Nova legislação sobre baterias

2020

Proposta de reforma da legislação sobre resíduos

Pilar 4: Poluição Zero

Metas:

Verão de 2020

Estratégia de químicos sustentáveis

2021

Plano de Acção para a poluição do ar, da água e do solo

2021

Revisão das medidas de combate à poluição originada pelas grandes instalações industriais

Pilar 5: Ecossistemas e biodiversidade

Metas:

Março de 2020

Nova estratégia europeia para a Biodiversidade em 2030

2021

Divulgação de medidas para mitigar a perda de biodiversidade

2020

Nova estratégia florestal da UE, para plantar mais árvores, incluindo nas cidades, e restaurar áreas florestais degradadas ou exaustas

Pilar 6: Agricultura Verde

Metas:

Primavera de 2020

Apresentação da nova Estratégia da Quinta à Mesa

2021

Divulgação do plano de acção para reduzir a utilização de pesticidas químicos, fertilizantes e antibióticos na produção agrícola e pecuária

Pilar 7: Mobilidade

Metas:

2020

Divulgação da estratégia para a mobilidade inteligente e sustentável

2020

Instalação de um milhão de pontos públicos de carregamento de automóveis eléctricos até 2025

2020

Propostas para a promoção das energias alternativas no abastecimento de transportes, incluindo aviões

2021

Revisão da directiva dos Transportes Combinados

2021

Iniciativas para aumentar a capacidade do tráfego ferroviário e fluvial

2021

Revisão da legislação dos standards de emissões automóveis para chegar a zero numa década

Pilar 8: Mecanismo de Transição Justa

Metas:

Janeiro de 2020

Apresentação da proposta para um novo mecanismo para a Transição justa, com o objectivo de mobilizar 100 mil milhões de euros entre verbas da União e recursos privados

Janeiro de 2020

Lançamento de um novo Plano de Investimento para uma Europa Sustentável

Outono de 2020

Nova estratégia para o Financiamento Sustentável

2020

Integração dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável no Semestre Europeu

2021

Revisão e flexibilização das regras de Ajudas de Estado para o ambiente e energia

Pilar 9: Investigação e inovação

Metas:

Março de 2020

Lançamento do Pacto Europeu para o Clima

2020

Alinhamento de todas as medidas da Comissão Europeia com os objectivos do Green Deal e a promoção de inovação

2020

Apresentação da proposta para o 8.º Programa de Acção Ambiental

Pilar 10: UE na vanguarda mundial

2020

UE na liderança das negociações internacionais do clima e da biodiversidade

2020

Divulgação de uma Agenda Verde para os países dos Balcãs Ocidentais

2020

Fortalecimento da Diplomacia Verde em cooperação com os Estados-membros

2020

Construção de Alianças Verdes com os países da América Latina e Caraíbas, e Ásia e Pacífico