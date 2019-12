Apelo final de Guterres à COP25 teve uma ajuda do espaço

A dois dias do final da 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, regressou a uma das salas principais da Feira de Madrid para recordar aos decisores políticos o que se espera deles nesta cimeira. E, afirmando que estamos em tempos para falar de forma directa, foi o que fez. “Os maiores emissores do mundo têm de fazer muito mais”, avisou. Teve uma ajuda de fora deste mundo.

