“O perigo é quando os políticos nos querem fazer acreditar que algo está a ser feito”, diz Greta na COP25

A voz de Jennifer Morgan denotava algum do cansaço que ela revelou nas frases iniciais da sua intervenção, na manhã desta quarta-feira, na 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, em Madrid, durante um evento dedicado à emergência climática organizado pelas Nações Unidas. “Participo nestas COP há 25 anos e nunca vi uma divisão entre o que se passa no interior e no exterior tão grande”, disse a responsável da Greenpeace, antes de declarar que, tal como Greta Thunberg, que aguardava a sua vez para intervir, também ela está “zangada e cansada de ouvir os líderes e negociadores a falarem de tudo o que não podem fazer”. A plateia interrompeu-a com palmas entusiasmadas.

Continuar a ler