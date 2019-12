Diana dançou com Travolta e o seu vestido foi vendido por 261 mil euros

O vestido de baile que Diana usou para jantar na Casa Branca, em 1985, e que ficou celebre graças a uma fotografia onde a princesa britânica dança com o actor John Travolta, foi vendido por mais de 261 mil euros. A peça foi arrecadada em leilão pela instituição de caridade que gere o antigo palácio da princesa, a Historic Royal Palaces.

Da autoria do costureiro Victor Edelstein, o vestido justo, com os ombros descobertos, em azul-escuro, foi posto à venda pela leiloeira Kerry Taylor, na passada segunda-feira em Londres. O preço inicial estimado era de 296 mil euros. Durante o leilão, as ofertas não chegaram a esses valores. Só depois de terminada a licitação é que a instituição de caridade fez a sua oferta.

“Foi vendido em pós-leilão pelo preço de adjudicação de 261 mil euros. O comprador ficou encantado, enquanto nós esperamos que a peça fique no Reino Unido”, disse o licitador em comunicado enviado à Reuters.

Foto Vestido em exposição. DR

A instituição Historic Royal Palaces — responsável pelo Palácio de Hampton Court e a Torre de Londres, bem como as partes públicas da antiga casa da princesa Diana, o Palácio de Kensington — avançou, esta quarta-feira, que tinha comprado uma peça histórica. “O vestido ‘Travolta’, não só é um fantástico exemplo de alta-costura desenhado para deslumbrar numa visita de Estado, mas também representa uma momento-chave na história da moda da família real no século XX”, disse a curadora da Historic Royal Palaces, Eleri Lynn. O vestido vai ser exposto na Colecção Real de Vestidos de Cerimónia, no Palácio de Kensington.

Curioso é o facto de não ser a primeira vez que este vestido é comprado. A leiloeira revelou que a peça já havia sido adquirida em 2013 por “um cavalheiro romântico que queria animar a esposa”. Depois de vários anos fechado num roupeiro, o casal decidiu que o vestido se deveria tornar propriedade pública.

Travolta não sabia que ia dançar com Diana

Numa entrevista recente à Yahoo, John Travolta revelou que então desconhecia que ia dançar com Diana. Só o soube depois de ter chegado ao jantar. Tinha sido a primeira-dama de então, Nancy Reagan, a decidir o “arranjinho”.

“A princesa manteve em segredo a dança quando me conheceu. Ela não sabia que Nancy Reagan não me tinha dito que aquela era o plano — que eu era o príncipe encantado do serão”, recorda o actor de Grease.

Travolta recorda ainda, nesta entrevista, que os nervos levaram à avante e que foi a princesa a liderar a dança. “Fiquei boquiaberto com ela”, confessa.