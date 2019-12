Madeira lidera top europeu das melhores passagens de ano

O “cenário magnificente”, de uma “beleza rara”. Mas, claro, também o “célebre espectáculo de fogo-de-artifício”. São algumas das principais razões que levaram a European Best Destinations a eleger uma vez mais o Funchal e a Madeira para a liderança dos melhores destinos para despedir-se do ano velho e entrar em grande em 2020. Atrás das “belezas” madeirenses, que recentemente valeram mais um “óscar” do turismo como melhor destino insular do mundo, estão Londres, Berlim e Paris.

Este ano, o espectáculo de fogo-de-artifício na Madeira “terá uma duração de cerca de oito minutos e estará distribuído por diversos postos de queima de fogo localizados no anfiteatro do Funchal, na orla marítima e baixa citadina, no mar e um posto na ilha do Porto Santo”, informou a autarquia local. De recordar que o show ​já chegou a ser considerado "o maior espectáculo de fogo-de-artifício do mundo” pelo Livro de Recordes Guinness.

A European Best Destinations – site que habitualmente organiza votações dos melhores locais turísticos europeus, incluindo a aguerrida “batalha” para Destino Europeu do Ano, que este ano deixou Braga em 2.º lugar – escolheu ainda Lisboa e Porto para o top 15 das passagens de ano.

O Porto surge logo em 6.º lugar, atrás de Edimburgo e à frente de Bruxelas. Destacam-se as celebrações com epicentro na Avenida dos Aliados, com música e espectáculo pirotécnico, e, tal como para a Madeira, sugere-se também a opção de fazer a festa a navegar. Na Invicta, o site lembra ainda que vale a pena prolongar a festa pelos bares e discotecas da cidade.

Atrás de Praga e à frente de Estocolmo encontramos Lisboa: está em 12.º lugar no top e em grande parte por causa das celebrações no Terreiro do Paço, “a maior sala de visitas de Lisboa” transformada “em salão de festas gigante”. A “vista fabulosa” para o rio e os concertos também são destacados.

O site European Best Destinations pertence à European Consumers Choice (ECC), uma “organização sem fins lucrativos de consumidores e especialistas” com sede em Bruxelas dedicada a “avaliar produtos e serviços”. Além da eleição anual do Destino Europeu do Ano (que Lisboa e Porto já conquistaram), também divulga listas das melhores praias ou as melhores caminhadas da Europa (no caso, também com Portugal, graças a Lagoa, a liderar o top).

Top 15 destinos de passagem de ano Madeira, Portugal Londres, Inglaterra Berlim, Alemanha Paris, França Edimburgo, Escócia Porto, Portugal Bruxelas, Bélgica Dubrovnik, Croácia Viena, Áustria Roma, Itália Praga, R. Checa Lisboa, Portugal Estocolmo, Suécia Gdansk, Polónia Reiquiavique, Islândia