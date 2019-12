Em Perlim há um Natal arco-íris

O arco-íris dá este ano o mote ao Natal de Perlim e foi escolhido como símbolo de “inclusão e tolerância”. E, sob este grande arco-íris, os mais pequenos poderão divertir-se nos ambientes natalícios de 19 áreas temáticas, que são animadas por duendes, fadas, piratas... E claro que o Pai Natal e as suas renas não faltam à festa.

Entre slide, arborismo, trenós ou discoteca, o programa oferece provas de magia, o comboio de Perlim, teatro musical, caças ao tesouro, exposição e mercado de Natal, carrocel e, entre muitas propostas, fábulas e muitas visitas a reinos de fantasia.

Enquanto isso, há mais aprendizagem em simultâneo com a diversão: os mais pequenos podem aprender a defender a biodiversidade do planeta e sobre como é importante preservar recursos como a água. Não em vão, no parque existe um espaço inspirado na jovem activista ambiental Greta Thunberg (chama-se “O Mundo no Coração”).

Pela cidade, pode prolongar-se o Natal com a rota Perlim à Mesa, com restaurantes a oferecerem ementas alusivas à quadra natalícia, ou o Mercado de Natal.

Perlim está na Quinta do Castelo de Santa Maria da Feira e funciona até 5 de Janeiro, de quinta-feira a domingo (também nas segundas, dias 23 e 30), das 13h30 às 19h. Quanto a preços: bilhetes gratuitos até aos 2 anos; 6€ dos 3 aos 12 anos e +65; e 7€ dos 13 aos 64 anos. Há preços especiais para grupos. Mais informações no site oficial.