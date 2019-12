Governo propõe aumentos até 0,7% para a função pública

O Governo de António Costa pretende aplicar aos salários dos funcionários públicos do próximo ano a mesma regra que está definida para a actualização das pensões, o que significa aumentos diferenciados que não ultrapassam os 0,7%.

A intenção foi revelada pelo Governo na reunião que os responsáveis dos ministérios da Administração Pública e das Finanças mantiveram com os representantes da Federação de Sindicatos de Administração Pública (Fesap)​, a primeira a ser recebida na ronda de reuniões desta quarta-feira com as estruturas sindicais.

De acordo com o secretário-geral, José Abraão, o Governo manifestou a intenção de realizar aumento “em linha com a fórmula de cálculo para o aumento das pensões”, não tendo ficado claro se iriam ser aplicados aumentos diferenciados consoante o nível de rendimento.

No caso das pensões, dependendo do valor actual, haverá uma subida entre 0,24% e 0,7%, em função da aplicação da fórmula de cálculo que está definida na lei, que por sua vez tem em conta o crescimento económico e a variação média de 12 meses da inflação registada em Novembro (medida sem contar com a habitação).

As pensões mais baixas (as de valor inferior a duas vezes o Indexante de Apoios Sociais - IAS), até 877,6 euros em 2020, deverão ter um aumento de 0,7%. Este valor resulta do valor da inflação acrescido de 0,5 pontos relativos ao crescimento económico.

Já as pensões entre dois e seis IAS (entre 877,6 euros e até perto de 2632,4 euros, segundo dados indicativos) deverão aumentar 0,24%, o valor do IPC sem habitação de Novembro.

As pensões mais altas não registarão qualquer alteração, porque ao valor do indicador de referência tem de ser descontados 0,25 pontos percentuais (e daí resulta uma variação negativa).

A base para estes valores é a evolução do crescimento económico no terceiro trimestre e da inflação em Novembro, valor que foi confirmado nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), mantendo-se a primeira estimativa rápida conhecida no final do mês passado.

Este tipo de aumentos fica muito aquém daquilo que tem sido defendido pelos sindicatos da função pública, que pretendem que se comece a compensar de forma mais rápida o período de dez anos de congelamento dos salários verificado no Estado. José Abraão, secretário-geral da Fesap, o primeiro sindicato a reunir-se com o Governo, classificou, em declarações ao PÚBLICO, os aumentos propostos de “ridículos e incompreensíveis após dez anos de congelamento”.

O Governo tem assinalado que, por força da compensação de parte do congelamento das progressões, os funcionários têm vindo a assistir a um aumento do seu rendimento. José Abraão diz, no entanto, que não estamos a discutir progressões, estamos a negociar aumentos salariais”.

Além da Fesap (estrutura da UGT), o Governo reúne-se com a Frente Comum (associada à CGTP) e com o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE).