Sporting perde na Eslovénia na Taça Challenge

O Sporting perdeu por 3-1 na Eslovénia, ante o Calcit Volley Kamnik, na primeira mão dos 16 avos-de-final da Taça Challenge de voleibol masculino.

Após dois sets favoráveis aos eslovenos, por 25-18 (em 24 minutos) e 25-15 (23), os “leões” reagiram e ganharam o terceiro, por 23-25 (25).

A equipa portuguesa, treinada pelo brasileiro Gersinho, começou o quarto set a dominar, mas depois fraquejou por completo, para perder por 25-20 (24).

O cubano Angel Dennis foi o destaque do lado sportinguista, com 11 pontos, seguido pelo brasileiro Athos Costa, com 10. Andrei Ztembergar Zupan, do Kamnik, chegou aos 17.

A segunda mão joga-se na próxima terça-feira, no Pavilhão João Rocha, e o Sporting terá de vencer por 3-0 ou 3-1, para levar a decisão da eliminatória para o desempate ("golden set").