Shakhtar perde comboio da Champions na última estação

O Shakhtar Donetsk está fora da Liga dos Campeões. A equipa orientada, desde o início da época, por Luís Castro iniciou a 6.ª jornada do grupo C no segundo lugar, dentro das vagas de apuramento, recebeu em casa o último classificado mas acabou mesmo por deixar fugir a qualificação para os oitavos-de-final da prova, graças a uma derrota por 0-3 diante da Atalanta.

Um triunfo deixava os ucranianos a salvo de qualquer percalço, mas o empate seria suficiente para alcançar o objectivo, já que, a Croácia, o Dínamo Zagreb não conseguiu superar o favorito Manchester City, que confirmou o triunfo confortável no grupo com um triunfo por 1-4 (hat-trick de Gabriel Jesus e um golo de Phil Foden). O único resultado que não servia os interesses do Shakhtar foi, porém, aquele que veio a registar-se.

O pesadelo começou aos 68’, quando Timothy Castagne inaugurou o marcador para a Atalanta, num lance que envolveu um ressalto no guarda-redes, uma finalização fácil e a revisão do videoárbitro, por eventual fora-de-jogo do jogador que fez a assistência. Validado o golo, os italianos ficaram como peixe na água.

Na verdade, o conforto dos visitantes aumentou com a expulsão de Dodô, aos 77’, e logo a seguir com o 0-2, da autoria de Mario Pasalic. Com os ucranianos já em registo de risco total (e em completo desnorte, como se percebe pelo erro de palmatória de Stepanenko), Gosens ainda fez o 0-3, no período de compensação, e acabou em definitivo com as esperanças de um Shakhtar que nos últimos anos se tem habituado a andar entre a alta-roda europeia.

Para a Atalanta, por outro lado, a edição de 2019-20 da Champions ficará duplamente na história. Porque se trata da primeira participação de sempre do clube na prova milionária e porque, logo à primeira tentativa conseguiu o apuramento para os oitavos-de-final da prova. Quanto ao Shakhtar, prossegue para a Liga Europa, um “aquário” com vários peixes portugueses.