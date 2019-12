Sérgio Conceição quer um FC Porto mais equilibrado

Sérgio Conceição assumiu esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Feyenoord, relativo à sexta e última jornada do Grupo G da Liga Europa, total empenho da equipa para garantir o apuramento para os 16 avos-de-final da competição, num jogo que considera uma final, apesar de poder continuar em prova se não perder e o Young Boys não conseguir um resultado melhor na deslocação a Glasgow.

“A responsabilidade é sempre a mesma: ganhar os jogos! Não tem sido um trajecto fácil, mas depois de termos trazido a decisão para o Dragão, queremos muito estar presentes nos 16 avos”, referiu o treinador do FC Porto, ignorando as questões relacionadas com a polémica do jogo do Jamor.

“O grupo é extremamente equilibrado. Quem está por dentro desta realidade, percebe a valia destas equipas. Por isso, é importante manter o foco para que no final possamos estar contentes”, advertiu, a propósito do estatuto europeu de Rangers, Feyenoord e Young Boys, teoricamente menos cotados do que os “dragões”.

“Teoria é isso mesmo. Conta é a inspiração e transpiração. Isso é essencial para garantir os três pontos”, destacou, classificando a Liga Europa de competição fantástica, cuja conquista parece cada vez mais difícil face à valia da concorrência. “A qualidade é fantástica. Ainda agora caíram da Champions o Ajax e o Inter. Este ano não foi possível estarmos na Liga dos Campeões também por demérito. Mas esta é uma competição fantástica”, elogiou, analisando os holandeses.

“Há pormenores diferentes na dinâmica de jogo do Feyenoord. Há sete jogos que não perdem sob o comando deste novo treinador. As diferenças são a vários níveis, com alguns jogadores que não eram utilizados pelo técnico anterior. Mas estamos preparados para sermos uma equipa diferente, para melhor, sobretudo com maior equilíbrio”.