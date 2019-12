Resultados da Champions fazem do Benfica cabeça de série na Liga Europa

Os jogos desta terça-feira da Liga dos Campeões garantiram que o Benfica será cabeça de série no sorteio dos 16 avos-de-final da Liga Europa. Isto porque apenas os quatro melhores terceiros classificados nos grupos da Champions terão estatuto especial na Liga Europa. O Benfica precisava, portanto, que Bayer Leverkusen e Dínamo de Zagreb não vencessem os seus jogos – as duas equipas que poderiam mexer nas contas dos “encarnados” –, algo que se verificou. E com ajuda de Cristiano Ronaldo, que marcou frente aos alemães, na vitória da Juventus, por 0-2.

O estatuto das “águias” no sorteio foi conseguido por uma “unha negra”, já que, com Bayer e Benfica em igualdade pontual, a vantagem dos portugueses para os alemães limitou-se a apenas um golo, no desempate pela diferença de golos.

Como cabeça de série, o Benfica evita, desde já, defrontar equipas como Ajax, Sevilha, Inter de Milão e RB Salzburgo, e, provavelmente, formações como Arsenal ou Manchester United.

Félix indicou o caminho

A noite europeia não foi apenas simpática para o Benfica, mas também para outros portugueses. Desde logo, João Félix. A imprensa espanhola escrevia que esta era a “hora da verdade” para Félix, e o atacante, não tendo sido brilhante, já mostrou parte do que pode fazer, ajudando o Atlético de Madrid a garantir o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Além de ter tentado estar muito em jogo e de dar, permanentemente, soluções entre linhas, o jogador português juntou um golo à boa exibição. Foi de penálti, aos 17 minutos, tendo sido chamado a converter o pontapé já depois de Trippier ter falhado um outro penálti. O Atlético de Madrid acabou por vencer o Lokomotiv de Éder por 2-0, fruto do golo do ex-FC Porto Felipe, numa grande finalização dentro da área.

Destaque, ainda, para a derrota (1-3) do Tottenham, de Mourinho, em casa do Bayern de Munique – jogo já sem implicações nas contas do grupo – e para a alegria tardia no Olympiacos de Pedro Martins.

A equipa grega (com José Sá, Rúben Semedo e Podence no “onze”) venceu em casa o Estrela Vermelha, por 1-0 (golo de penálti aos 88'), e conseguiu apurar-se para a Liga Europa. O português Tomané falhou um penálti para os sérvios nesta partida, algo que acabou por ter peso nas contas finais.