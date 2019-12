Benfica continua em alta na FIBA Europe Cup

O Benfica estreou-se com um triunfo convincente sobre o Spirou Charleroi na segunda fase de grupos da FIBA Europa Cup. No pavilhão da Luz, em Lisboa, os “encarnados” impuseram-se aos belgas por 89-62, depois de terem chegado ao intervalo a vencer por 42-33.

De resto, as “águias” — que continuam sem poder contar com o norte-americano Micah Downs — superiorizaram-se em todos os períodos do encontro e tiveram em Damian Hollis e Eric Coleman, ambos com 18 pontos, os melhores marcadores.

Na próxima jornada, a equipa orientada por Carlos Lisboa defronta os dinamarqueses do Bakken Bears, a formação mais forte do Grupo I, no dia 7 de Janeiro.