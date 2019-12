Da marrabenta ao pandza, uma história de Maputo para ouvir com o volume no máximo

Volume no máximo, portas escancaradas, tablier a estremecer à mercê dos graves como num prenúncio de tremor de terra, um carro branco mal estacionado é o centro das atenções no estradão de terra batida que faz as vezes de rua principal na Mafalala. Hoje perfeitamente integrado no centro de Maputo, este bairro icónico onde a palavra gentrificação já se começa a ouvir, embora ainda em voz baixa, foi em tempos o epicentro da resistência cultural, independentista, do subúrbio negro, oficialmente segregado da cidade branca — e também o caldeirão onde a música urbana moçambicana entrou em ebulição, na década de 1930, longe da vista das autoridades coloniais mas perto do coração de uma população exuberantemente heterogénea, cruzamento de autóctones expropriados e de migrantes e imigrantes chamados a satisfazer a procura de mão-de-obra barata da nova capital da então província ultramarina.

