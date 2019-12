Morna cabo-verdiana já é oficialmente Património Imaterial da Humanidade

Após uma “falsa partida” em Novembro, a morna foi agora oficialmente reconhecida na UNESCO como Património Imaterial da Humanidade. Reunido em Bogotá desde 8 de Dezembro até dia 14, o Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Imaterial da Humanidade deu “luz verde” ao parecer positivo do comité técnico dos peritos da UNESCO esta quarta-feira à tarde.

A candidatura da morna a Património Imaterial da Humanidade foi apresentada em Março de 2018 por Cabo Verde, e contou com a colaboração do antropólogo Paulo Lima, especialista português na elaboração de processos de candidatura deste género, como o fado, o cante alentejano ou a arte chocalheira. Refira-se que já em 2012, um ano após a morte da cantora Cesária Évora, cuja voz deu real internacionalização à morna, o governo de Cabo Verde tinha aprovado uma resolução que classificava este género musical como Património Histórico e Cultural Nacional. E esse foi um primeiro passo para a candidatura e posterior classificação da morna como Património Imaterial.

“Uma forma musical de grande vigor”

Género musical surgido no século XIX, e apesar dos parentescos que possam apontar-lhe (como, por exemplo, ao fado português), a morna desde há muito que consolidou uma sonoridade única, como observou o músico, musicólogo e investigador Vasco Martins, no seu livro A Música Tradicional Cabo-Verdiana – I (A Morna) (1989), designando-a como “uma forma musical de grande vigor e representativa do estado emocional de um povo inteiro”, apresentando “uma temática sensitiva e elegante, dramatização das aspirações e do conceito do imaginário do povo cabo-verdiano, uma temática muito própria e de grande valor universal.” E, citando várias das influências que sobre ela actuaram e penderam (a música europeia ou o samba brasileiro), Vasco Martins escreve no seu livro que a morna “possui várias características que a situam num sistema musical, contudo personificando-a como uma forma única da música popular universal.”

Eugénio Tavares (1867-1930), nome maior da morna, defendeu que ela nasceu na ilha da Boa Vista, passando depois às outras ilhas do arquipélago cabo-verdiano. E que, nessa altura, seria (cita-o Manuel Brito-Semedo) “música, dança e canto: compasso quaternário, atitudes langues, andamento vagaroso”, adquirindo depois, na ilha Brava, uma “doçura harmoniosa”, elevando-se “de riso e pranto, e afinou, amorosamente, pelo portuguesíssimo diapasão da saudade.”

Cesária e o resto da história

O género teve depois, na composição, os seus gigantes: Luís Rendall (1898-1986), B.Léza (Francisco Xavier da Cruz, 1905-1958), Jótamont (Jorge Monteiro, 1913-1998), Lela de Maninha (Armando António Lima, 1918-2010), Frank Cavaquim (Francisco Vicente Gomes, 1927-1993) ou Manuel d’Novas (Manuel Jesus Lopes, 1938-2009). A que vieram juntar-se grandes intérpretes (cantores ou instrumentistas) como Bana, Luís Morais, Antoninho Lobo, Amândio Cabral, Titina, Celina Pereira, Humbertona, Chico Serra, Tututa, Antonin Travadinha, Morgadinho, Fernando Quejas, que a partir de Portugal difundiu a morna com letras em português (sendo, por isso, visto erradamente como “traidor” ao espírito original da morna, cantada quase sempre em crioulo) e, claro, Cesária Évora, que a partir de Paris deu à morna projecção verdadeiramente universal. Foi, aliás, Cesária quem passou a personificar a morna perante o mundo – como Amália no fado.

Foto Cesária Évora DANIEL ROCHA

Com um episódio curioso: foi num bar de Lisboa, em 1987, que o empresário Djô da Silva a descobriu cantando. Estava de férias, com a mulher, e ao ouvi-la ficou arrepiado, como disse à revista Nós Genti, em Maio de 2013. “Soube que não tinha qualquer contrato e nem sequer tinha perspectiva de carreira; estava de regresso a Cabo Verde no dia seguinte e estava algo triste, pois tinha vindo a Portugal com alguma esperança e nada tinha acontecido.” Djô da Silva propôs-se ajudá-la e, a partir do seu escritório em Paris, moveu influências. O resto é conhecido de todos.