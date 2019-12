Black Eyed Peas e Camila Cabello confirmados no Rock in Rio Lisboa

A banda norte-americana Black Eyed Peas e a cantora Camila Cabello irão subir ao palco do Rock in Rio Lisboa, a 20 de Junho de 2020.

Os dois nomes foram confirmados na noite desta quarta-feira, através de uma publicação na página oficial do Rock in Rio Lisboa no Facebook.

Está será a estreia em Portugal da cantora e compositora cubano-americana Camila Cabello, a voz por trás de sucessos como Havana e Señorita – esta última, um dueto com o seu actual namorado Shawn Mendes. Ex-membro da girl band Fifth Harmony, Camila Cabello estreou-se a solo em 2017.

Já os Black Eyed Peas, cujo reportório inclui êxitos como I Gotta Feeling, Where is the Love? e Pump it, anunciaram a separação da vocalista Fergie no início de 2018, tendo depois regressado à indústria musical com álbuns como Masters of the Sun Vol. 1. Em 2019, a banda lançou vários singles com a colaboração de artistas como Snoop Dogg, Anitta ou J Balvin.

Black Eyed Peas e Camila Cabello juntam-se agora a nomes como o dos Foo Fighters, cuja presença no evento foi também anunciada em Novembro.

O Rock in Rio volta ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 20, 21, 27 e 28 de Junho do próximo ano e os bilhetes já estão à venda.