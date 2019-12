Pacto de Justiça e salário dividem candidatos à Ordem dos advogados

Um abdicará dos quatro mil euros limpos do salário de bastonário dos advogados se for eleito, o que significa que continuará a exercer advocacia e não se dedicará em exclusivo à função. O outro acumulará a reforma com o ordenado de bastonário, uma vez que acabou de se aposentar. Na próxima sexta-feira saber-se-á qual será o novo representante da advocacia portuguesa no próximo triénio: Menezes Leitão, que promete ser mais combativo que o actual detentor do cargo, Guilherme Figueiredo, ou este último, que se recandidata depois de um mandato que primou pela discrição.

