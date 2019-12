Vamos tomar um café?

Talvez a vida precise de pausas, de pretextos, de desculpas, de sair do rodopio que nos encerra nas rotinas do dia a dia. “Tomar café” pode fazer parte dessa rotina, mas, na maior parte das vezes, é um escape.

Tomamos café pela manhã, antes de ir trabalhar, mas, na maior parte das vezes, faz parte do pequeno-almoço, serve de motor de arranque que nos ajuda a despertar, que nos dá energia. Porém, quando a meio da manhã alguém nos convida para tomar um café, essa pausa, essa saída do carrossel, que nos envolve nas tarefas que temos de cumprir, é uma espécie de elixir. Trata-se de um momento em que os músculos da mente se espraiam, em que a conversa pode ser supérflua, em que podemos, pelo menos, sair dali, mudar de paisagem, respirar um outro ar. Sentir o coração!

Todos sabemos que existem, cada vez mais, máquinas espalhadas pelos diversos serviços, de modo a evitar ausências prolongadas do local de trabalho. Essas máquinas, sim, espécies de bombas de gasolina, servem cafés para revitalizar, agitar os sentidos, energizar. Mas a tal saída por minutos de um espaço não se concretiza. No entender de alguns, porque roubaria tempo de serviço. Desenganem-se! Uma pausa contemplativa, descontraída pode ser inspiradora e criativa. Permite que o coração estique as pernas, abrace o sol, se pinte de mil cores, respire ar puro, outro ar. Uma conversa entre colegas que sai do local de trabalho para tomar um café pode ser produtiva, socializante, apaziguadora, motivadora.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além disso, “tomar um café” pode ter tantos significados quantos o que a vida lhe permitir atribuir: serve para conhecer uma pessoa, conversar, namorar. Serve para estudar, trocar ideias, trabalhar, explicar. Serve para contemplar, observar, respirar gentes, observá-las para as compreender. E estamos a precisar tanto de pessoas com “gente dentro”!...

“Tomar um café” deixou de ser, apenas, um ato isolado de se pedir um café ao empregado, de o beber e de se vir embora. “Tomar um café” é uma forma de nos sentirmos vivos.

Por tudo isso, convida alguém para tomar café, contudo, de preferência, deixa o telemóvel em casa. Haverá muito que conversar!