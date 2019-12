OE2020: Bloco diz que documento está “aquém das necessidades”, PCP espera respostas até dia 16

“Não conseguimos chegar ainda a patamares de entendimento com o Governo”, resumiu o líder parlamentar do Bloco, Pedro Filipe Soares, à saída da reunião com o ministro das Finanças, Mário Centeno, que nesta terça-feira está a apresentar aos partidos da oposição as linhas gerais do cenário macroeconómico do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020). O bloquista justificou que "o que está em cima da mesa fica aquém das necessidades do país”. No entanto, lembra que “não é um processo fechado” e que “ainda faltam alguns dias até à entrega do OE2020”.

“Não é nesta reunião que ultrapassamos nenhumas dificuldades nem avançamos em nenhum dossier”, acrescentou Pedro Filipe Soares aos jornalistas à saída do encontro em que também participaram Jorge Costa e Mariana Mortágua. Ainda assim, e sem revelar desfechos, o Bloco elencou as condições que levou para a mesa de negociações. Sem surpresas, os bloquistas identificaram três medidas principais: a reposição de rendimentos (através de salários e de uma nova política fiscal); a “recuperação de direitos de quem trabalhou uma vida inteira”; e a diminuição do IVA da electricidade para 6%. “As nossas perspectivas neste momento são esperar o que o Governo pode colocar em cima da mesa”, resumiu o líder parlamentar do Bloco.

O Bloco, que chutou para o Governo a responsabilidade de revelar cenários macroeconómicos, espera agora que exista da parte do executivo de António Costa uma “disponibilidade para avançar nestes diferentes dossiers ou até à apresentação do OE2020 ou até à discussão na especialidade que durará até Fevereiro”. A reunião com Pedro Filipe Soares, saíram da sala de reuniões depois de 45 minutos de conversa com o Governo lembrando que “esta não é uma reunião definidora das linhas gerais que existem neste processo” e que, até Fevereiro, ainda existiram muitas oportunidades de discutir o Orçamento do Estado.

Já o PCP diz estar à espera de, até segunda-feira, receber uma resposta do Governo às reivindicações que já deixou em cima da mesa nas parcas reuniões de preparação que tiveram até agora.

PSD espera para ver e comentar

O primeiro partido a ser recebido fora o PSD, que nem meia hora esteve com Mário Centeno e com o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. No final do encontro, o vice-presidente da bancada do PSD Afonso Oliveira recusou-se a revelar os números do cenário macroeconómico previsto pelo Executivo e a fazer qualquer apreciação sobre o que ouviu do ministro.

“O que ouvimos da parte do Governo foi o quadro macroeconómico para 2020 e que teremos orçamento no próximo dia 16. Só quando tivermos orçamento é que saberemos as medidas em concreto que o Governo vai apresentar”, afirmou o dirigente social-democrata aos jornalistas. Questionado sobre os números e indicadores desse cenário, Afonso Oliveira replicou que essa informação tem que ser perguntada ao Governo. “Foi uma reunião muito curta; foi a primeira vez que falámos com o Governo sobre orçamento. Não é possível dizer mais do que isto”, insistiu.

Só na próxima segunda-feira, dia 16, quando o executivo entregar a proposta de OE2020 no Parlamento, é que o PSD poderá “avaliar o que está em causa” e determinar a sua “posição”, disse o dirigente que esteve acompanhado pelos também vice-presidentes da bancada Álvaro Almeida e Clara Marques Mendes. Questionado sobre se o partido já discutiu o caso dos deputados do PSD-Madeira, que terão a bênção de Miguel Albuquerque para votarem a favor do OE2020 se este incluir algumas medidas essenciais para a região, Afonso Oliveira disse apenas que “não houve nenhuma discussão” sobre isso.