Assembleia do Livre critica atitude de Joacine, mas não aplica qualquer sanção

Trabalhar a comunicação e privilegiar a apresentação e debate das propostas políticas do partido, em detrimento da pessoalização da mensagem política. Estas são duas das nove recomendações feitas pela assembleia do Livre depois de dois dias de debate e dos recados enviados pelo partido à deputada eleita.

Na base destas considerações e recomendações está o conflito entre a direcção do Livre (o chamado grupo de contacto) e a deputada Joacine Katar Moreira sobre a polémica de há duas semanas em torno do voto sobre a Palestina e os comunicados e declarações cruzadas​ que geraram uma tensão interna no partido fundado por Rui Tavares.

A Assembleia do Livre diz ainda que as declarações prestadas por Joacine Katar Moreira ao Observador e ao Notícias ao Minuto - nas quais a deputada se queixou da alegada falta de apoio da direcção do partido e disse estar a ser vítima de um “golpe” - foram “gravosas para a honra e dignidade do partido, dos seus membros, apoiantes e simpatizantes, assim como dos seus órgãos”. A Assembleia lamenta ainda “profundamente” não só as declarações como a inexistência de um “pedido de desculpas” e por isso espera “que esta situação não se venha a repetir”.

​No parecer da comissão de ética e arbitragem, lê-se que “não cabe a esta comissão (...) avaliar se os pontos de clivagem ocorridos, apesar de não terem relevância disciplinar, terão ou não consequências em termos de perda de confiança política nas relações entre a deputada Joacine Katar Moreira e o Livre. No que respeita ao Livre, essa é uma avaliação que tem de ser feita pelo órgão competente do partido, ou seja, pela assembleia”.

No entanto, nas suas considerações, a comissão de ética e arbitragem envia alguns recados: “a articulação política com os eleitos pelo partido, nomeadamente entre o grupo de contacto [direcção do partido], a deputada do Livre [Joacine Katar Moreira] e o seu grupo parlamentar, tem de ser melhorada”. No mesmo parágrafo, o órgão ressalva que “a matriz ideológica do Livre não foi afectada”.

Ao longo da última semana, a comissão de ética e arbitragem analisou todos os documentos (sobretudo troca de emails) que foram enviados para análise da situação, ouviu os membros do grupo de contacto, a deputada e dois elementos do seu gabinete parlamentar.