Olhos vendados, dedos em riste: “O violador és tu” chegou a Portugal

Foram cerca de 150 mulheres, de olhos vendados, que este domingo, 8 de Dezembro, puseram os dedos em riste e gritaram: "O violador és tu." Na Praça do Comércio, em Lisboa, mulheres de todas as idades seguiram o exemplo do colectivo chileno Lastesis e cantaram Un Violador en tu Camino, a performance de protesto levada a cabo no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, 25 de Novembro, em Santiago do Chile.

A música foi cantada em português e em espanhol, com o objectivo de "reivindicar" os direitos das mulheres e exteriorizar "o sentimento de raiva", explica ao P3 Patrícia Martins, do Feminismos sobre Rodas, uma das associações que promoveu a concentração. O protesto, diga-se, está a correr o mundo — "já contou mais de meia centena de apresentações na América Latina e na Europa e com uma participação de mais de três mil mulheres por todo o mundo", garante o colectivo português em comunicado.

Este fim-de-semana, a performance chega ao Porto para encerrar o Encontro Feminista Internacional, que decorre de 13 a 15 de Dezembro na cidade, com o objectivo de aumentar a "solidariedade mundial" e "mudar a atitude em relação à mulher". É organizado pelo Feminismos sobre Rodas, o "projecto itinerante" de Patrícia Martins que correu o Norte do país no último mês.

O protesto está marcado para dia 14 de Dezembro, sábado, pelas 21h30, na Avenida dos Aliados, em frente à Câmara Municipal. Vai ser feito à noite por uma questão de simbolismo: "[Queremos] Reivindicar espaços seguros", quer na rua, quer nos espaços de diversão nocturna. Antes, estão marcados ensaios para todas "as pessoas que se identifiquem como mulheres" e queiram participar: no dia 11 de Dezembro, às 18 horas, na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto; ou no mesmo dia, às 21h, na sede da Umar (União de Mulheres Alternativa e Resposta) de Braga (Rua de Guadalupe, 12).