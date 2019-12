Em Chingford, os britânicos tentam derrubar a cúpula brexiteer pelo voto

“It’s such a mess!!!” Patrick estava com pressa para apanhar o comboio. Mas quando percebeu que o seu interlocutor queria falar de política, refreou a corrida, atirou a cabeça para trás em jeito de desespero e entregou-se de corpo e alma à discussão. “It’s such a mess”, repetiu, mais aliviado. Como se os últimos meses alucinantes da política britânica não tivessem dado a oportunidade a eleitores, como ele, de terem uma palavra a dizer sobre a “confusão que reina em Westminster”, desde que o Reino Unido votou “naquele referendo maldito”.

