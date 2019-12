P24 ganha prémio de rádio do EEA Grants

Um episódio do podcast P24 recebeu nesta terça-feira o primeiro prémio da categoria rádio do Prémio de Jornalismo EEA Grants. O jornalista Ruben Martins e a então jornalista estagiária do PÚBLICO Magda Cruz receberam das mãos do embaixador da Noruega em Portugal, Anders Erdal, o diploma.

Este prémio de jornalismo visa reconhecer a produção jornalística de conteúdos sobre o mecanismo financeiro do Espaço Económico Europeu (EEE), no ano em que se completam 25 anos desde que o Acordo do EEE entrou em vigor. Islândia, Liechtenstein e Noruega financiam projectos de países da União Europeia em áreas como cidadania, cultura, ambiente e igualdade, sendo a Noruega o maior contribuidor dos EEA Grants.

O episódio do P24 laureado contou a história de Susana Lucas, uma professora com projectos de empreendedorismo na área do ambiente. Este episódio foi lançado a 12 de Setembro de 2019.

