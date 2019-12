Homem abre fogo em hospital na República Checa e faz seis mortos

Um homem entrou a disparar num hospital na cidade de Ostrava, na República Checa, e fez seis mortos, adiantou a polícia local e o ministro do Interior checo, citados pela Reuters. O atirador continua em fuga e está a ser procurado pelas autoridades.

O ataque aconteceu por volta das 7h da manhã (menos uma hora em Portugal). A polícia evacuou o hospital universitário e todos os acessos ao hospital situado no campus da Universidade de Ostrava encontram-se encerrados.

A cidade de Ostrava fica na região Nordeste da República Checa, perto da fronteira com a Polónia.

O director do hospital disse a uma televisão checa que o número de mortes pode vir a aumentar.

A polícia divulgou uma fotografia do suspeito, em que surge com um casaco vermelho, e pede ajuda para o localizar, “com a máxima cautela”. Não se sabe ainda as motivações do ataque ou mais informações sobre o suspeito.