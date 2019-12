A “aldeiazinha” de Campo de Ourique

Que memórias ainda encontramos da Lisboa de há 40, 50, 60 anos? Como era a vida da altura? Como eram os bairros, os transportes, as feiras, as festas?

No segundo episódio do podcast Memórias de Lisboa, ouvimos Virgilina, António, Cecília, Fernanda, Adelaide, Maria da Graça e o casal Rosete e Alberto, do Centro Social e Polivalente de São Cristóvão e São Lourenço, que nos falam sobre outros tempos em Campo de Ourique, o passeios pelo Jardim da Parada (que, na verdade, se chama Jardim Teófilo Braga) e alguns episódios da infância.

