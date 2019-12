Presentes solidários: sacos de cimento para construir escolas e compotas que ajudam mulheres

Natal é frequentemente sinónimo de solidariedade e, por isso, na altura de oferecer presentes, há opções em que parte (ou o total) do valor pode reverter para associações e instituições que ajudam o outro. E um donativo para ajudar uma causa directamente também é opção. O PÚBLICO recolheu várias sugestões.

Refeições e sacos de cimento

Em 2019, oferecer sacos de cimento (nove euros) para a construção de salas de aula nas aldeias de Kamunhandi, Kapila e Nonkhenene, em Angola, refeições para crianças na Guiné-Bissau (seis euros), ou canadianas para idosos em São Tomé e Príncipe (25 euros) são algumas das opções de presentes solidários da organização não-governamental Fundação Fé e Cooperação (FEC).

O objectivo da FEC, é ajudar as pessoas contribuir de forma concreta para a melhoria das condições reais de vida de inúmeras famílias em países lusófonos. Quando o projecto é fora de Portugal, o dinheiro é entregue aos parceiros da FEC no terreno que garantem a aquisição dos respectivos bens nos mercados e serviços locais. Por cada presente adquirido, recebe-se um postal ilustrado, e a entrega é testemunhada através de fotografias, vídeos e relatos que os parceiros recolhem no terreno, que são publicados no site do projecto.

Peluches para combater violência contra mulheres

Outra opção é oferecer alguns produtos à venda na loja da Ergue-te, uma equipa de intervenção social que acompanha mulheres vítimas de exploração sexual. Os produtos são fabricados por mulheres que participam na ​Estrutura de Emprego Protegido (EEP), uma iniciativa da Ergue-te para promover a integração sociolaboral de mulheres.

Uma das opções para a oferta é a Ovelha do Burel (25 euros), uma peça inicialmente criada em 2016, no âmbito de uma parceria com o Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE). Mas também há lancheiras, almofadas perfumadas e presépios artesanais disponíveis na loja online.

Compotas e biscoitos solidários

Para quem gosta de oferecer doces no Natal, a loja Somos+ da Cruz Vermelha tem várias opções artesanais. Há compotas de fruta (maçã, pêra, abóbora, frutos vermelhos, morango ou kiwi), bolachas (canela ou leite), e chocolates (com ou sem recheio) à venda. Os preços variam entre um e dez euros para produtos individuais, ou 21,50 euros para um cabaz. A iniciativa da Somos+ permite gerar emprego para as pessoas mais vulneráveis e contribuir para a sustentabilidade financeira da instituição.

A loja da Ajuda de Mãe, uma associação que acolhe e apoia grávidas e os seus filhos, com dificuldades económicas e sociais, e auxilia a reinserção social e profissional, também tem vários biscoitos e doces disponíveis. Os produtos são confeccionados pelas mães apoiadas por aquela instituição: há bolachas de manteiga, gengibre, lima, aveia ou canela (dois euros por um pacote de 25 bolachas), e frascos de compota (2,50 euros) à venda.

Foto Bolachas Ajuda de Mãe

Contos com Alma

Para quem prefere algo para ler, há o livro Contos com Alma que junta as experiências reais de vários pais que passaram pela experiência de ter um filho internado numa unidade de cuidados intensivos. Relata as situações vividas, as angústias e os medos, mas também a esperança que sentiram ao ver recuperar o seu filho.

Foto O livro custa dez euros No Meio do Nada

Ao adquirir o artigo está-se a contribuir para a adaptação e equipamento do Kastelo, um projecto da associação No meio do nada, que apoia famílias que estiveram ou estão nos cuidados intensivos neonatais ou pediátricos. O Kastelo ambiciona ser uma casa de cuidados paliativos, aberta 24 horas por dia, para crianças com patologias crónicas, onde os pais as poderão deixar por um período de tempo para descansarem ou poderem dedicar-se ao seu trabalho.

Porta-chaves contra a obesidade

Como já é habitual, a Missão Continente (da Sonae, o mesmo grupo a que o PÚBLICO pertence) lançou um porta-chaves que reverte um euro a favor de projectos relacionados com a alimentação saudável, estilos de vida saudável e no âmbito da prevenção da obesidade infantil.

Foto O valor será utilizado para financiar iniciativas que promovem uma alimentação saudável Missão Sorriso

Outras opções

Há muitas outras alternativas de presentes solidários disponíveis, incluindo fazer um donativo para uma causa ou associação próxima de um amigo ou familiar em seu nome. Durante esta época várias fundações e associações também desenvolvem campanhas especiais. Por exemplo, a Fundação Infantil Ronald McDonald, tem no seu site, uma colecção solidária de bonecos de pano feitos em Portugal, bem como estojos, lápis e outros objectos cujo valor da compra reverte para a associação que ajuda famílias de crianças que estão internadas em hospitais e deslocadas.

Na altura de começar a procurar presentes solidários, o site Compra Solidária é uma boa opção. Desde 2012 que o projecto tenta reunir num só local várias de formas de ajudar, divididas por categorias como brinquedos, doces ou postais.

Foto A Fundação Ronald McDonald tem bonecos feitos à mão entre as opções de presentes solidários