É um frasco de perfume ou uma garrafa de vinho? É um Vinho do Porto com mais de 100 anos

Não é um perfume, mas o seu frasco com vaporizador pode confundir. Não é um vinho do Porto que se beba num cálice, mas que se vaporiza directamente para a boca. É uma ideia “inovadora” e surge no âmbito da estratégia criativa da Quinta da Boeira, que vende o vinho tradicional do Douro em garrafas diferenciadoras. O frasco foi apresentado nesta terça-feira, em Vila Nova de Gaia.

Ao pulverizar-se o vinho na boca, o objectivo é proporcionar uma “explosão” de sensações de aromas e sabores no paladar. Esta experiência sensorial é vivida a partir de um frasco de perfume de 100 milímetros, que se prova com pequenas vaporizações. Basta pulverizar duas vezes para sentir o gosto do Very Old Tawny Quinta da Boeira, premiado com a Grande Medalha de Ouro. A empresa produziu um total de cinco mil frascos de perfume com vinho do Porto e cada um deles pode custar entre 100 e 130 euros, estando disponível para venda na loja física e online da Quinta da Boeira, e em distribuidores por todo o país.

O mercado estrangeiro, sobretudo dos EUA e da Dinamarca, é o maior comprador deste produto: 10% destes vinhos são exportados, informa Albino Jorge, um dos administradores da Quinta da Boeira, adiantando que está previsto o lançamento de outras qualidades de vinho do Porto — com dez, 20, 30 e 40 anos —, também em frascos de perfume. “Na maior parte das provas, as pessoas levam o cálice de vinho à boca e depois cospem na cuspideira, mas com este frasco de perfume passam a pulverizar com o spray”, explica Albino Jorge, enquanto exemplifica como o produto funciona.