Porto e Norte de Portugal é o Destino Nacional Convidado da BTL 2020

A região do Porto e Norte de Portugal estará em destaque na 32.ª Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), marcada para Março de 2020.

“É o culminar de um excelente ano para esta região em termos de crescimento nos indicadores que medem o crescimento do turismo”, disse à Lusa o presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Luís Pedro Martins. O convite refere, é também "mais um factor de motivação para todos os stakeholders públicos e privados, que têm sido responsáveis pelos bons resultados alcançados em 2019”.

Em Lisboa, comentou por seu lado a gestora da BTL, Dália Palma,​ estará o que “de melhor a região do Porto e Norte tem para oferecer em matéria do produto turístico de gastronomia, cultura, de negócios e de vinhos”, sendo que um dos focos da próxima edição da feira é o “enoturismo”.

O Vale do Douro, classificado Património da Humanidade pela UNESCO desde 2001 ‘– com exemplares de arte rupestre no Vale do Côa, e a região berço do Vinho do Portox, bem como o Minho – com os seus santuários marianos, pontes medievais, instâncias termais, praias atlânticas, a Região Demarcada dos Vinhos Verdes e Caminhos de Santiago, são dois dos subdestinos que vão estar em destaque na BTL 2020, num stand com 1.296 metros quadrados.

Os outros dois subdestinos em destaque na BTL vão ser o Porto, com o seu centro classificado Património da Humanidade, a festa do São João, as pontes, os mercados, as caves do Vinho do Porto e a gastronomia assente na dieta mediterrânea, e Trás-os-Montes, com o seu território “único pela grandeza", onde se destacam as montarias de caça, passeios a cavalo e o queijo “terrincho” da ovelha Churra (raça autóctone).

A TPNP vai estar instalada num espaço montado no Pavilhão 1 da BTL, congregando a oferta turística de 86 municípios. O presidente da TPNP recorda que a região do Porto e Norte de Portugal foi a que registou em 2019, até ao momento, “o maior crescimento da actividade turística em Portugal”. Nos primeiros nove meses do ano, cresceu 9,6% em relação ao período igual do ano passado, somando 8,3 milhões de dormidas no total.