Catorze chefs cozinham um megajantar de Natal solidário no Algarve

É o Jantar Solidário de Natal da Algarve Chefs Week, a iniciativa gastronómica que anualmente reúne os restaurantes de alguns dos melhores chefs do Algarve. Já em 5.ª edição, o jantar natalício vai realizar-se a 13 de Dezembro, no Centro de Congressos do Algarve, e conta com uma ementa cozinhada por 14 chefs de hotéis de luxo da região.

O objectivo do jantar, dentro do espírito da época, é angariar fundos para apoio a grupos desfavorecidos da comunidade regional, explica a organização em comunicado. Desta feita, o dinheiro reverterá para a Catraia – Centro de Acolhimento Temporário para Menores em Risco e para a APPC – Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral.

O menu ficará a cargo de Adérito Almeida, André Simões, Bruno Augusto, Bruno Viegas, David Domingues, Diogo Pereira, José Botelho, José Leitão, Luís Batalha, Luís Rosário, Miguel Lourenço, Vítor Monteiro, Vítor Moreira e Wilson Costa. Eles são os “responsáveis por preparar os pratos de assinatura de uma refeição”, com o mote da “combinação de ingredientes típicos de Natal com ingredientes típicos da região algarvia”.

O jantar custa 30 euros e dá direito a um cocktail de boas-vindas e a assistir ao espectáculo (com magia e música). Na ementa, há pratos como “frango do campo fumado sobre envolvência de sabores algarvios e orientais”; o bacalhau não podia faltar: “pedaços de lombo e língua de bacalhau, com xerém de coentros e legumes jovens”. Ou mesmo: “tarte de porco”, que chega “acompanhada de abóbora, beterraba, batata-doce, amendoim e salsa”. Para sobremesa, sugere-se mousse de chocolate de leite e especiarias com framboesa.

Os bilhetes podem ser comprados nos hotéis Anantara Vilamoura, Cascade Resort, Conrad Algarve, Hilton Vilamoura As Cascatas, Hotel Vilamonte, Monte Santo Resort, Tivoli Carvoeiro, Tivoli Marina Vilamoura, e Vale d'Oliveiras; e nas associações Catraia, em Portimão; e na APPC, em Faro. Podem também ser reservados através do e-mail [email protected] Mais informações na página de Facebook do evento.