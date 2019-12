O castelo de "conto de fadas" que foi comprado por milhares de pessoas para salvá-lo da ruína

“Uma verdadeira maravilha arquitectónica neogótica do século XIX", lê-se na apresentação da campanha de compra do Château de La Mothe Chandeniers em Les Trois-Moutiers, França, castelo que foi "destruído por um incêndio em 1932 e abandonado durante 85 anos". E tem tudo a que os contos de fadas têm direito: uma história que até remonta ao séc. XIII, torreões, torre de relógio, fosso.

Em 2017, a associação Adopte un Château juntou-se a uma startup (a Dartagnans) e foi lançada a “ideia maluca” (sic) de fazer uma compra colectiva do castelo. O resultado: “milhares de pessoas em todo o mundo” decidiram participam neste “despertar o castelo do seu torpor e salvá-lo da ruína”. Na altura, a compra foi assegurada por 6500 pessoas e meio milhão de euros. A campanha ganhou ainda mais fama depois e as iniciativas para apoiar o seu restauro elevaram o número de participantes e valor arrecadado: 27.910 pessoas, 2.090.576 euros.

Segundo os organizadores da campanha, o castelo recebeu o apoio de pessoas de 115 países, de todas as idades e culturas. Hoje, são estes muitos milhares os verdadeiros “guardiões deste castelo romântico”. Inabitável, é certo, mas o romantismo ninguém lhe tira.

“Era um sonho de infância”, disse Willy Nanlohij, um holandês de 62 anos, durante uma festa de Natal realizada no início do mês, no local, em que se juntou a mais algumas centenas de novos proprietários. Ao passear pela “sua” propriedade confessou à Reuters: “Quando era pequeno, os castelos fascinavam-me, por isso, ter-me tornado co-proprietário de um é extraordinário.”

A festa destinou-se a permitir que 350 “donos” do château pudessem conhecer pessoalmente o espaço e sentir o que é fazer parte da elite de proprietários de castelos em França. Entre eles, também os vizinhos Robert e Suzanne Powell, que têm um alojamento turístico perto do local, se juntaram. “É muito bom”, diz Robert, “poder ver o progresso da obra para trazê-lo de volta à vida”.

O castelo original foi construído no séc. XII. Mais tarde, no séc. XVII, foi transformado num verdadeiro lar de luxo pelo marquês François II que mandou construir os jardins e parques. Outros proprietários, já no séc. XIX, foi feito um restauro e uma mudança com influências neogóticas. O pior aconteceu em 1932: um incêndio destruiu todo o interior e telhados. Ficou assim ao abandono até que os novos quase 28 mil castelões entraram em acção. Está agora em trabalhos de recuperação com reforço da estrutura para evitar que desabe.

O plano passa também por ter um quarto habitável, localizado na torre do relógio, que será destinado aos proprietários.

O Château de La Mothe Chandeniers, na Nova Aquitânia (Poitiers), fica a cerca de 300km de Paris e está aberto a visitas a partir da Primavera. Entretanto, e após o sucesso desta missão, já estão lançados novos desafios colectivos para salvar monumentos. Entre eles, a compra de mais um castelo, que até tem um nome muito a propósito: Château Mystére.