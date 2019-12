Meo e Nos admitem subida de preços em alguns serviços

Os aumentos não serão transversais, mas uma parte dos clientes da Meo e da Nos vão pagar mais pelos seus serviços, a partir de Janeiro. Já a Nowo e a Vodafone não planeiam avançar nesse sentido, revela o Jornal de Negócios, na edição desta terça-feira.

O aumento de preços admitidos pelas duas operadoras, que não especificam os serviços afectados, acontece numa altura em que a Anacom, o regulador desde mercado, tem criticado os preços praticados em Portugal, sustentando que estão acima da média europeia.

De acordo com o jornal, que cita fonte oficial da Meo, haverá uma “actualização de preços em tarifários/pacotes de mensalidade, com efeitos a 1 de Janeiro de 2020, de acordo com o previsto contratualmente”. Esse “aumento será calculado com base no Índice de Preços do Consumidor, publicado anualmente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), “no valor mínimo de 50 cêntimos, com IVA incluído”, acrescentou a fonte.

No caso da Nos, fonte oficial revelou ao Negócios que no arranque do próximo ano “os preços de alguns serviços serão actualizados, conforme previsto nas condições de serviço, em 1%”, o que corresponde à última taxa de inflação nacional anual publicada pelo INE.

Em 2019, a estratégia das operadoras passou por aumentos específicos, depois de em 2017 e 2018 os preços terem ficado praticamente inalterados.