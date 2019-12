Fábricas de bagaço no limite ameaçam campanha da azeitona

Aconteceu o que já previa no final da campanha do último ano: as três fábricas de transformação de bagaço de azeitona, instaladas no concelho de Ferreira do Alentejo (em Fortes e Odivelas) e em Alvito, não dispõem de meios para transformar as cerca de 600 mil toneladas de bagaço de azeitona que se espera para o ano em curso, quando a sua capacidade máxima actual é de 450 mil toneladas.

Continuar a ler