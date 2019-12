Luso-descendente eleito jogador de futsal do ano no Canadá

O luso-descendente Luís Rocha foi na segunda-feira escolhido como Jogador de Futsal do Ano no Canadá, anunciou a associação de futebol canadiana “Canada Soccer” no seu site oficial.

O jogador, de 24 anos, conquistou o galardão numa época em que foi melhor marcador do campeonato do país norte-americano, marcando 11 golos e fazendo três assistências nas finais em Abril.

Campeão pelo Toronto Ídolo Futsal nas últimas duas épocas, Luís Rocha é internacional de futsal pelo Canadá.

“Desde que se juntou ao programa de futsal tem demonstrado uma grande melhoria e desenvolvimento enquanto jogador”, disse o seleccionador canadiano Kyt Selaidopoulos, reconhecendo que as prestações no campeonato nacional e na selecção fizerem dele “merecedor do prémio”.