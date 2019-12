Liverpool e Nápoles seguem para os oitavos-de-final

Foi apenas na última jornada, mas o Liverpool e o Nápoles confirmaram o favoritismo no Grupo E da Liga dos Campeões e vão estar presentes nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, os ingleses derrotaram na Áustria o RB Salzburgo (2-0), enquanto os italianos não sentiram dificuldades em casa contra o Genk : 4-0.

Com o apuramento em risco – um triunfo do RB Salzburgo colocava os campeões europeus na Liga Europa -, o Liverpool ainda sentiu dificuldades na primeira parte, mas a qualidade dos seus jogadores resolveu o problema a Jurgen Klopp na segunda parte.

No espaço de apenas dois minutos (57’ e 58’), Naby Keita e Mohamed Salah deram ao Liverpool os dois golos de vantagem, assegurando aos “reds” o primeiro lugar do grupo.

No segundo lugar ficou o Nápoles, que aproveitou a recepção ao Genk para atenuar a crise que atravessa – somava novo jogos consecutivos sem ganhar. Com apenas 124 segundos decorridos, um brinde de Maarten Vandevoordt, guarda-redes dos belgas de apenas 17 anos, foi aproveitado por Milik para inaugurar o marcador. O avançado polaco acabou por ser a figura da partida e, ainda antes do intervalo, já tinha completado um hat-trick.

Na segunda parte, o extremo belga Mertens fixou o resultado final, em 4-0. Concluído o grupo, o Liverpool e o Nápoles seguem para os “oitavos”. O RB Salzburgo vai disputar a Liga Europa e o Genk fica de fora das competições europeias