Inter e Ajax na rota das equipas portuguesas na Liga Europa

Com as contas fechadas nos grupos E, F, G e H da Liga dos Campeões, Benfica, Sporting, Sp. Braga e, provavelmente, FC Porto ficaram nesta terça-feira a conhecer mais três possíveis obstáculos na Liga Europa. Se a queda dos austríacos do RB Salzburgo para a segunda competição da UEFA já era esperada (Liverpool e Nápoles confirmaram o favoritismo no Grupo E), a entrada de Inter e de Ajax na rota das equipas portuguesas era menos expectável. No entanto, italianos e holandeses acabaram derrotados em casa por espanhóis e falharam a qualificação para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

O Grupo H acabou por ser o mais emocionante, com a luta entre Chelsea, Valência e Ajax a durar até ao último segundo das partidas. Antes do início da última jornada, os holandeses, que na época passada surpreenderam ao chegar às meias-finais, precisavam de apenas um empate em Amesterdão para garantirem o apuramento, mas um golo do ex-benfiquista Rodrigo garantiu ao Valência a vitória (1-0) e o 1.º lugar do grupo, com 11 pontos.

Em igualdade pontual com os espanhóis – e mais um ponto do que o Ajax – ficou o Chelsea, que chegou a ter dois golos de vantagem em Londres contra o Lille que contou com Tiago Djalo e Xeka no “onze”, mas um golo de Loic Remy aos 78’ ainda colocou em risco a posição dos “blues”.

Menos surpreendente foi o afastamento do Inter. A equipa de Antonio Conte, que lidera a Serie A, precisava de fazer um resultado idêntico ao Borussia Dortmund – derrotou em casa o Slavia de Praga -, mas acabou por batido em casa por um Barcelona cheio de jovens que habitualmente são suplentes – Messi nem viajou para Milão. O golo da vitória dos catalães foi marcado por Ansu Fati. O guineense naturalizado espanhol, de apenas 17 anos, tornou-se no mais jovem jogador a marcar na competição.