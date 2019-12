Juana Molina e Kathryn Joseph no Tremor, e Slow J no ID Limits

Começam a desenhar-se os cartazes de alguns dos mais carismáticos festivais de música que irão acontecer em Portugal nos primeiros meses de 2020. Esta terça-feira ficaram a conhecer-se os primeiros nomes que integrarão a programação do Tremor dos Açores e mais alguns que estarão presentes no ID Limits do Estoril.

Assim, no caso do Tremor, o festival que vai na sexta edição, e que se realiza na ilha de São Miguel durante cinco dias (de 31 de Março a 4 de Abril), sendo palco de concertos, residências artísticas e performances surpresa, foram comunicadas presenças como a da argentina Joana Molina, que se situa algures no campo da folk de sensibilidade pop, o da escocesa Kathryn Joseph, que é muitas vezes comparada a Joanna Newson ou até à islandesa Björk, ou portugueses como Lena D’ Água, Solar Corona, Dirty Coal Train e Conferência Inferno.

A harpista espanhola radicada no Porto Angélica Salvi dará a ouvir o seu álbum de estreia, Phantone, enquanto da Indonésia virá Gabber Modus Operandi e do Canadá o duo Pelada, para além da dupla MadMadMAd e do quarteto Vanishing Twin. Da Grécia virá Larry Gus, regressando o colectivo andino Föllakzoid, bem como a rapper do Uganda MC Yallah.

Já quanto ao ID Limits, que se realiza no Centro de Congressos do Estoril, a 3 e 4 de Abril, foram comunicados pela organização mais 13 nomes para o evento. O músico português Slow J, que lançou há pouco tempo o segundo álbum You Are Forgiven, o produtor Joe Kay, o DJ Shaka Lion, o trio Vaarwell e a rapper Chong Kwong estão entre eles, juntando-se a Kelsey Lu, Rejiie Snow, Kindness, Moses Boyd ou Ezra Collective que Já haviam sido comunicados anteriormente.