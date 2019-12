Sindicato dos Magistrados espera para ver “prioridade dada ao combate à corrupção” no OE2020

É com cautela que António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, olha para a criação do grupo de trabalho do Ministério da Justiça e para as soluções apresentadas a priori. Embora admita que algumas são boas ideias, António Ventinhas diz ao PÚBLICO que espera para ver “qual a prioridade dada ao combate à corrupção no orçamento do próximo ano” e acrescenta ser “muito interessante fazer grupos de trabalho e estudos”, mas é preciso que o ministro das Finanças “se chegue à frente” com o investimento para aplicar medidas. E fazer com que estas não sejam apenas mais uma mão cheia de intenções para assinalar uma data.

Realçando não conhecer o “articulado” desta espécie de caderno de encargos que a ministra Francisca Van Dunem estabeleceu para o grupo de trabalho criado na passada semana em Conselho de Ministros, o magistrado elogia, no entanto, que se esteja a pensar numa "estratégia integrada” de combate à corrupção, que é a única forma de obter resultados de peso. “Medidas desgarradas não levam a lado nenhum”, avisa. Mas isso implica que os agentes da investigação e da justiça tenham “mais instrumentos jurídicos e legais mas também mais instrumentos humanos”. Ou seja, são necessários mais procuradores, mais inspectores na PJ, mais peritos informáticos e fiscais, programas informáticos mais sofisticados, vai enunciando o magistrado.

Ventinhas considera que a delação premiada é o instrumento mais importante dos vários que Van Dunem terá posto em cima da mesa para o grupo de trabalho, mas recorda que o direito premial já existe no combate ao tráfico de droga e ao terrorismo e até nos crimes económicos, no caso da CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, “onde as contra-ordenações são até mais pesadas que as penas de prisão e chegam aos milhões de euros”. Noutros países foi a delação premiada que permitiu, por exemplo, o combate às redes terroristas em Espanha ou o combate à máfia em Itália e nos Estados Unidos.

Sobre a separação dos megaprocessos, o sindicalista disse ao PÚBLICO que sem sempre é possível fazer isso, e, acerca da existência de juízos especializados no combate à corrupção, Ventinhas lembra que a Constituição interdita, à partida, a criação de tribunais especializados, embora seja certo que já há os de Família e Menores ou o de Comércio. “A especialização poderia ser um instrumento útil para a criação de corpos especializados de assessoria para os tribunais”.

À TSF, António Ventinhas até deixou a sugestão para o lugar de coordenação do grupo de trabalho: Joana Marques Vidal, ex-procuradora-geral da República.