Centeno apresenta orçamento na terça-feira a todos os partidos, à excepção do PS e Livre

Será uma maratona do Governo, amanhã, na Assembleia da República. O ministro de Estado e das Finanças apresenta nesta terça-feira o esboço do Orçamento do Estado para 2020 aos partidos com assento parlamentar, à excepção do PS e do Livre. O Governo justificou que a reunião com o Livre ficará para mais tarde por impedimento da deputada Joacine Katar Moreira. As linhas gerais da proposta do orçamento incluem normalmente o cenário macroeconómico e as respectivas previsões, assim como algumas linhas mestras sobre as principais medidas.

As reuniões vão decorrer na sala do Governo no Parlamento e esta apresentação é feita ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição por Mário Centeno e por Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que tem como função manter a relação entre a Assembleia da República, os partidos com assento parlamentar e o Executivo.

Serão apresentações breves, de meia hora e o Governo decidiu tratar de igual forma todos os partidos, independentemente da sua expressão parlamentar. Os encontros começam pelas 9h com o PSD, seguido pelo Bloco, PCP, CDS-PP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e PAN (às 13h).

A reunião com o PS deverá acontecer na quinta-feira, dia em que os socialistas reúnem a bancada parlamentar na Assembleia da República.

Nesta terça-feira à tarde, o Governo estará no Parlamento também toda a tarde para o debate quinzenal, para o qual o primeiro-ministro escolheu como tema o Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia 2021-2027. Logo a seguir a este debate, segue-se outro preparatório sobre o Conselho Europeu da próxima semana.