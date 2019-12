A criança de Neev está bem “viva”. A música ainda mais: o primeiro álbum vai ser “um universo”

Neev está “em casa”. Mas podia estar em qualquer parte do mundo — bastava que a música assim o ditasse. Cantor, produtor, compositor, multi-instrumentalista: Neev percebeu cedo que “era música” que queria fazer. Aos 12 anos, já rabiscava as primeiras músicas para “aquelas bandas de escola”, das quais fazia parte: “Tocar covers nunca me preencheu, sempre quis que fizéssemos coisas nossas, mesmo que fossem más.” Até porque “temos de escrever 50 frases até sair uma mesmo mágica”, explica o artista.

Habituou-se desde cedo a ouvir “muito Beatles, muito Pink Floyd” e depois, “à medida que o tempo foi passando”, a música foi “ganhando cada vez mais preponderância”. E só podia ser este o caminho. Aos 18 anos quis “sair da zona de conforto” e conhecer o meio onde se “estava a meter”. Trocou Cascais por Londres para estudar Music Business: “Queria juntar, e quero, a força que eu acredito que a música tem a causas humanitárias.” O artista tem um projecto que quer lançar num futuro próximo, relacionado com educação musical, mas sobre o qual ainda não quer desvendar pormenores.

Há três anos lançou a música Breathe com os noruegueses Seeb: um momento “importante” na carreira, que lhe permitiu “tocar em sítios onde se calhar não teria a oportunidade de tocar” ou “contactar com pessoas que não teria contactado” se a parceria não tivesse acontecido. “A peça que faltava naquela música não estava em mim”, refere. E se eram dois estilos musicais que se juntavam ao início, não sabe, mas “a conexão” que existiu entre as partes envolvidas foi mais do que suficiente para “pôr a música onde acreditavam que ela podia estar”. Resultado: onze milhões de visualizações no Youtube e “muita gente a conectar-se com ela”.

Agora, aos 25 anos, o artista prepara-se para lançar o primeiro álbum — produzido nos Estados Unidos por Larry Klein (que, em entrevista à Billboard, chamou a Neev “o Prince português”). Ainda sem data de lançamento, Neev prevê que no primeiro semestre de 2020 o álbum, que é “um universo” ou “uma viagem”, esteja disponível.

Até lá, deixa um aperitivo: o single Lie You Love It, que fala sobre os sonhos e as vontades, lançado em Outubro último. O videoclipe conta a história “através dos olhos de uma criança”: “As crianças são abençoadas com este olhar do mundo que é genuíno, puro e bom. Com uma inocência que nós, à medida que vamos crescendo, vamos perdendo.” Mas a criança que vive dentro de Neev “está bem viva”. E o resto também: “Para onde a música me levar, é para lá que eu vou. São só fronteiras. E na música não há fronteiras.”

A série Sub-30 dá a conhecer jovens talentos portugueses.