Podcast Repórter 360: 70 anos depois da primeira pedra, a história do Cristo Rei continua

A primeira pedra daquilo que viria a ser o monumento do Cristo Rei, em Almada, foi lançada há 70 anos. Dez anos depois, foi inaugurado o Santuário Nacional de Cristo Rei. Volvidos 60 anos desde a abertura ao público, o Repórter 360 traz as histórias de quem fez — e faz — o Cristo Rei português e revela como será o futuro.

No terceiro episódio do programa, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior da Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, Bernardo Vales Soares e Liliana Pedro tiveram acesso privilegiado ao interior do Cristo Rei e explicam as várias facetas do ex-libris de Almada. Ouviram quem faz funcionar o santuário do Cristo Rei: o reitor e padre Carlos Filipe Silva, a assessora Leonor Caracóis e Elisa Pedro, uma das mais antigas trabalhadoras do monumento.

Do monumento em si até à vista do topo, passando pela capela interior e pelo museu que está projectado para o futuro, descubra o que faz do monumento do Cristo Rei um dos marcos arquitectónicos da cultura portuguesa.

Mais populares A carregar...

Depois de Histórias de Portugal (Marco António e Lucy Pepper), P de Porquê (Rádio Miúdos) e Quarenta e Cinco Graus, o programa Repórter 360 junta-se à rede de podcasts associados do PÚBLICO. Agora também em publico.pt/podcasts vais poder ouvir, todos os meses, as melhores reportagens da ESCS FM.