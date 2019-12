Prendas, enfeites e ceia: como ter um Natal — e um 2020 — mais verdes com #p3_antiplastico?

É Natal, é Natal. Começa a correria pela melhor prenda, a melhor árvore, os melhores enfeites, o melhor embrulho, a melhor ceia. Mas será mesmo preciso? Porque não alugar uma árvore para ajudar os bombeiros? Ou escolher oferecer momentos e experiências, ao invés de produtos? Afinal, o que se pode fazer para contornar esta generalizada euforia de consumo? Já perguntávamos no ano passado: Como ter um Natal e uma passagem de ano mais verdes e livres de plástico? Fazes todas as tuas compras em mercearias? Todos os teus presentes são feitos à mão?

Inspira-nos. Dá-nos as tuas dicas. Durante o mês de Dezembro, fotografa e partilha os teus exemplos no Instagram com a etiqueta #p3_antiplastico ou envia-nos imagens e pequenos depoimentos para [email protected]. O que aprendermos, partilharemos por aqui.