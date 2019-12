Ouçam a Isabel do Carmo

Não posso estar mais de acordo com o artigo que a minha colega Isabel do Carmo publicou no PÚBLICO do dia 7 deste mês, com o título “SNS – problemas e soluções”. Quando ela diz que “qualquer um de nós que trabalhou em hospitais sabe que o que deseja a maioria dos recém-especialistas é ser contratada e ficar no SNS. Estará o Estado à espera que lhes aconteça como à menina do Capuchinho Vermelho e que venha um lobo e os coma? É que os lobos estão por aí. É o mercado…”, põe o dedo na ferida e esclarece quase tudo sobre o problema.

Trabalhar num serviço hospitalar público sempre foi o sonho de qualquer especialista. Só aí se progride profissionalmente, integrado numa equipa que troca ideias, discute os casos clínicos, faz trabalhos de investigação, introduz novas técnicas, participa no ensino pré e pós-graduado e muitas outras coisas que só um trabalho em equipa pode dar. Eu sei por experiência própria que assim é.

Ora, o problema é dar a esses recém-especialistas as condições de trabalho para eles se sentirem realizados e isso faz-se com a dedicação exclusiva ao serviço e com aumento das remunerações. (…) A ministra da Saúde sabe bem que é este o caminho, mas precisa de ter a ajuda de quem, para poupar hoje, vai gastar mais amanhã, e esse tem um nome – ministro das Finanças.

José Carlos Palha, Gaia

Ursula von der Leyen

É impressionante a biografia da “jovem de 61 anos” Ursula von der Leyen, nova presidente da Comissão Europeia. De nacionalidade alemã, embora nascida em Bruxelas onde viveu 13 anos, com cinco irmãs e um irmão, veio morar para a Alemanha aos 13 anos, estudando economia, sendo forçada a ir para Londres onde se formou em Medicina, casando-se com um professor de Medicina, tendo sete filhos nascidos entre 1987 e 1999. Exerceu vários cargos na Alemanha, tendo sido ministra do Trabalho, Família, Solidariedade e Defesa. Com o novo cargo tem mostrado grande sensatez, conseguindo conciliar todos os interesses envolvidos. Oxalá não se deixe absorver pelos egoísticos interesses que por lá andam. Esta sim é uma mulher naturalmente com letra grande, não precisando de quotas para sobressair.

Carlos Leal, Lisboa

Salvemos o planeta!

Agora que a juventude de todo o mundo saiu à rua para defender o planeta do CO2, é urgente que os governos de todo o mundo também se disponibilizem para esse facto. Acabar com as centrais térmicas e a fuel, diminuir drasticamente a poluição dos motores dos aviões que enxameiam o espaço e dos automóveis que afogam os centros urbanos todas as manhãs, é tarefa prioritária. Quando vemos cenas dos incêndios na Austrália, Amazónia e Califórnia, pondo em perigo as populações e a vomitarem CO2, lembramos os incêndios nos últimos anos nas nossas florestas e impõe-se, doa a quem doer, que o Governo exproprie pelo menos uma faixa de dez metros para cada lado das bermas dos caminhos e estradas (…). Salvem o nosso planeta!

Duarte Dias da Silva, Lisboa