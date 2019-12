Portugal nomeado no Fóssil do Dia da COP25

Portugal chegou ao prémio irónico que, todos os dias, a CAN, uma confederação de centenas de associações ambientalistas, atribui “ao melhor do pior” na COP25.

O país ainda não teve direito a qualquer prémio, mas mereceu uma referência, quando foi atribuído o segundo lugar, porque, tal como vários outros membros do Acordo de Paris, não duplicou a sua contribuição para o Fundo Verde para o Clima. Dos 2,68 milhões de dólares com que já se comprometera a contribuir, anunciou um aumento de um milhão de euros, subindo a sua participação para 3,8 milhões de dólares. A Zero já por várias vezes criticou Portugal por esta baixa contribuição, afirmando que ela corresponde a 35 cêntimos por português por ano, quando se podia facilmente chegar a um euro por pessoa.

O país já fora mencionado na edição de hoje do ECO, o boletim diário da CAN, por ter uma política ambiciosa para atingir a neutralidade carbónica, mas manter contratos para a exploração de gás.

O grande vencedor (ou perdedor, se se retirar a ironia do prémio) do Fóssil do Dia foi os Estados Unidos, que fez o pleno, conquistando o primeiro lugar, por continuar a bloquear as negociações para o mecanismo de apoio a perdas e danos, e partilhou os segundo e terceiro lugares, respectivamente, com a Austrália e o Canadá. O segundo foi atribuído por nenhum dos dois países contribuir para o Fundo Verde para o Clima e o terceiro por continuarem a extrair combustíveis fósseis e, nesse processo, prejudicarem as comunidades indígenas.