Greta quis dar o palco a Rose, Hilda ou Arshak, mas todos os olhos estavam presos nela

É sempre a mesma coisa: onde quer que Greta Thunberg esteja, a loucura instala-se e formam-se verdadeiros aglomerados de gente para a ver. Esta segunda-feira, no arranque da segunda e última semana da 25.ª Convenção das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, uma espécie de caos controlado instalou-se à porta da sala de conferências de imprensa onde a activista sueca de 16 anos era esperada, juntamente com outros jovens ligados ao movimento Fridays for Future. Não importa que não tenha feito um discurso, ela estava ali e isso era o suficiente para arrastar uma multidão.

