Câmara de Setúbal investe dois milhões na requalificação dos bairros dos Pescadores e Grito do Povo

A Câmara de Setúbal investiu dois milhões de euros nas obras de requalificação urbana dos bairros dos Pescadores e Grito do Povo, inauguradas no último sábado, anunciou esta segunda-feira o município setubalense.

Segundo uma nota de imprensa da autarquia sadina, a requalificação urbana dos dois bairros, financiada a 50% através do Programa Operacional Regional Lisboa 2020, permitiu criar novas zonas de circulação e espaços verdes, bem como a instalação de novo mobiliário urbano.

Foram também renovados os sistemas de saneamento, abastecimento de água e das redes de drenagem de águas pluviais, bem como os caminhos pedonais, designadamente as escadas de acesso aos dois bairros, agora designadas de Caminho dos Pescadores.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A presidente da Câmara de Setúbal, Marias das Dores Meira, salienta no comunicado que se trata de uma intervenção urbanística realizada em conjunto com os moradores, após dezenas de reuniões e visitas técnicas em que foram definidas acções prioritárias, porque a “transformação do espaço público só se faz com quem o usa e o vive”.

“Em 2014 decidimos priorizar o investimento técnico e financeiro neste território rico em história e em marcas físicas que interligam o rio à serra, com percursos e escadas cujo limite quase chega ao céu, azinhagas e becos, muralhas e castelos, casas abarracadas e moradias”, acrescentou Maria das Dores Meira no discurso que proferiu na cerimónia de inauguração da requalificação dos dois bairros setubalenses.

De acordo com a Câmara de Setúbal, os bairros dos Pescadores e Grito do Povo, situados numa zona alta da cidade, no Viso, são constituídos por zonas habitacionais construídas entre os anos 60 e 70 e têm mais de 1500 habitantes, a grande maioria famílias com ligação às actividades da pesca e da indústria conserveira.