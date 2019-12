O próximo casamento de sonho gratuito vai ser feito por um wedding planner português

Um casamento organizado pelos melhores profissionais da indústria, a nível mundial, e sem qualquer custo, é possível e acontece todos anos. Em 2020, Portugal é o país anfitrião do Belief Wedding Retreat, que junta anualmente wedding planners de todo o mundo para quatro dias de trabalho e um casamento solidário, através do projecto Two + Us.

Este ano, os profissionais rumaram ao Panamá; para o próximo será em Portugal. Durante o retiro terá lugar um casamento solidário — com todas as despesas pagas. No princípio do ano deverão abrir as candidaturas para os futuros noivos Two + Us. “Nós costumamos dizer, não somos nós que escolhemos o casal, é o casal que nos descobre”, brinca Rui Mota Pinto, wedding planner há 26 anos, para quem este projecto mudou-lhe a “visão do mundo”, de tal forma que já organizou um destes casamentos em Lisboa, este ano.

Sofia Carvalho Pinto e José Regedor casaram a 19 de Abril, na Quinta do Roseiral, com o apoio de mais de 50 fornecedores. José, o noivo, está numa cadeira de rodas desde os 17 anos. O casamento não era uma das prioridades financeiras do casal, que luta para sustentar duas filhas e pagar os tratamentos de José, mas sempre foi um sonho. “Queremos que este seja um projecto de realização de sonhos”, explica o wedding planner ao PÚBLICO.

O dia de casamento de Sofia e José incluiu tudo o que um casal pode sonhar. A noiva usou um vestido preto de Susana Agostinho, com jóias de Sofia Tregeira. Durante a cerimónia, o casal realizou dois rituais simbólicos. O primeiro incluía fitas coloridas – cada uma representava uma cor do arco-íris e um desejo para o casal. No segundo ritual, foi dado um pilão aos noivos e grãos de café. José e Sofia moeram os grãos juntos – em memória da história do casal, cujo primeiro encontro aconteceu num café.

Saudade é o tema do retiro de wedding planners da Belief, a acontecer em Lisboa no final do próximo ano. A ideia dos encontros, explica Rui Mota Pinto, é desconstruir aquilo que são as conferências normais com demasiada informação técnica e pouca partilha de experiências.

“Aquilo que eu quero é entregar Portugal”, confidencia Rui Mota Pinto. O wedding planner quer aliar a gastronomia à cultura e à música no encontro. O objectivo é que os participantes só compreendam o conceito de saudade quando estiverem a ir-se embora. No final do encontro, realizar-se-á o casamento solidário.

Este ano, os wedding planners viajaram até ao Panamá entre 11 e 15 de Novembro para o retiro anual. No último dia, realizaram o sonho a um casal local: Yaibis e Manuel. Juntos há mais de 12 anos, o casal tem três filhas. “É uma bênção de Deus. Já queríamos casar há muito tempo, mas nunca foi possível pela falta de dinheiro”, diz Yaibis, citada em comunicado. Para o noivo, Manuel, casar sempre foi uma das prioridades, tal como os seus pais tinham feito.

