Memorabilia d’A Guerra das Estrelas está a ser disputada na Sotheby’s

A colecção Star Wars Online, disponível para licitação até 13 de Dezembro na Sotheby’s, apresenta mais de cem itens, relacionados com a saga, com preços que variam entre as 100 e as 60.000 libras (de cerca 120 a 71.350 euros).

“Demorou mais de um ano para reunir peças de todo o mundo, combinando filmes, pósteres de filmes originais, protótipos originais, obras de arte, adereços, brinquedos”, disse um consultor da Sotheby’s, Bruce Marchant, à Reuters.

Entre as recordações, está um protótipo do capacete Imperial Stormtrooper, de 1976, com um valor estimado entre 30 mil a 60 mil libras (35.685 a 71.350 dólares). Já as miniaturas dos heróis e vilões com a nave Millennium Falcon, que remete para o Episódio V: O Império Contra-Ataca, entraram no leilão com um valor entre sete mil e dez mil libras (de 8325 a 11.895 euros). Mais em conta fica um poster de Star Wars: Episódio IV, de 1976, assinado pelo actor Mark Hamill, o Luke Skywalker: entre 5000 e 8000 libras (5950 a 9515 euros).

O leilão decorre numa altura em que as atenções dos fãs da saga estão concentradas na estreia do último capítulo da trilogia-sequela Star Wars, que se completa com os filmes O Despertar da Força (2015) e Os Últimos Jedi (2017): A Ascensão de Skywalker, que chega às salas lusas a 19 de Dezembro, realizado por J.J. Abrams.