Na passagem de ano, Albufeira festeja na praia, ilumina o mar e faz acrobacias aéreas

Albufeira Carpe Nox. É esta a proposta para a passagem de ano em Albufeira, que aposta forte para se tornar um dos mais chamativos pontos da festa.

Para a noite de 31, a cidade prepara um “espectáculo multissensorial” onde se incluem “concertos à beira-mar, elementos de pirotecnia, aerobática sincronizada, iluminação no mar”.

Com um grande palco multimédia desenhado para o local na praia dos Pescadores, entre concertos dos Amor Electro e The Black Mamba, a festa começa às 22h com “luz e fogo": um show de “acrobacia aérea com oito paramotores da companhia Flying Dragons” que “lançam fogo enquanto fazem coreografias”. A passagem para o novo ano será feita com “fogo sobre o mar” e “aviões da conceituada Airborne Pyrotechnics em acrobacia sincronizada”.

Haverá barcos iluminados no mar e “várias torres de laser e luz que vão pintar todo o cenário e envolver o público”. E tudo se focará num “cenário que sempre esteve presente, mas que nunca foi usado: o mar”. “Este ano, o fogo-de-artifício vai ser todo colocado no mar e em toda a frente de praia de Albufeira vão estar barcos que irão fazer parte do espectáculo”, resume a organização do evento, a autarquia local – o espectáculo é uma criação e produção da TavolaNostra Eventos Globais. Às 00h, promete-se até “um momento apoteótico piromusical”.

Mas o programa de festas no concelho até começa antes: logo no dia 28 de Dezembro propõe-se o Paderne Medieval, evento que recria o ambiente do século XIV e decorre até 1 de Janeiro. Já a começar o ano, decorre o Festival Solrir, de 1 a 4 de Janeiro, com vários comediantes no Palácio de Congressos do Algarve.

