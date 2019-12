Bruno Lage quer o Benfica a procurar a grandeza internacional

Bruno Lage, treinador do Benfica, quer que o Benfica volte a ser grande em termos internacionais. “O Benfica tem de voltar a ser grande em termos internacionais e trabalhar arduamente para voltar a ser”, disse, nesta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Zenit, no qual os “encarnados” jogam a continuidade nas provas europeias.

Sobre a partida, na qual o Benfica tem de vencer – e fazê-lo por 2-0 garante o apuramento para a Liga Europa –, Lage não quer que os jogadores tenham pressa. “As entradas no jogo têm de ser sempre fortes, mas o mais importante não é ter entrada forte, mas ser consistente nos 90 minutos. Por vezes, a pressa não resulta. Não podemos marcar dois golos de uma só vez, tem de ser um de cada vez. Temos de procurar espaços e explorá-los, sem nunca nos desequilibrarmos”, explicou.

O técnico encarnado aproveitou, ainda, para analisar ao adversário desta terça-feira. “O Zenit tem uma saída de bola muito interessante e uma dinâmica interessante com os quatro homens da frente. O ponta-de-lança [Dzuyba] é a referência na bola aérea e, depois, procura os nossos laterais. Depois, são uma equipa sólida a defender”, detalhou, dizendo que não acredita que a equipa russa vá ao Estádio da Luz jogar com uma linha de cinco defesas.

Olhando para o percurso do Benfica na Liga dos Campeões, Lage defendeu-se, no que diz respeito a “poupanças” noutros jogos da competição: “A jogar de três em três dias, sinto que as melhores decisões foram tomadas, pelo desgaste de alguns jogos”.