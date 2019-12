Conan Osiris no Coliseu: “É quase uma chapada de luva branca”

“Podem fechar a música como se fossem fechar um tupperware”. João Reis Moreira comanda seis bailarinos, seis corpos à mercê das batidas alienígenas que Tiago Miranda produziu no quarto, num computador. “Podes desmaiar, podes voltar. A respiração ajuda. A tua cara tem de acompanhar a tua respiração.” No 100 Makas Dance Studio, João e Guilherme Leal afinam as coreografias do concerto de Tiago Miranda, isto é Conan Osiris, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, marcado para esta quinta-feira.

