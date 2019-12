Globos de Ouro: Netflix na frente

As nomeações para a 77.ª edição dos Globos de Ouro, alusiva ao ano de 2019, foram anunciadas numa conferência de imprensa esta segunda-feira no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, por Tim Allen, Dakota Fanning e Susan Kelechi Watson.

Nos filmes, Marriage Story, de Noah Baumbach, corre à frente, com seis nomeações, havendo cinco para O Irlandês, de Martin Scorsese, um empate com Era Uma Vez em...Hollywood, de Quentin Tarantino. Tanto Marriage Story quanto O Irlandês são filmes Netflix.

Na televisão, as mais reconhecidas são Chernobyl, a série dramática da HBO sobre a tragédia nuclear, The Crown, da Netflix, sobre Isabel II, e Unbelievable, do mesmo serviço de streaming, sobre crimes sexuais. Cada uma tem quatro nomeações. Não houve muito espaço para o fim de A Guerra dos Tronos, que se teve de contentar com apenas uma nomeação, para Kit Harington como Actor Principal.

A cerimónia, apresentada mais uma vez por Ricky Gervais, decorre a 5 de Janeiro.

CINEMA

Melhor Filme Dramático

1917, de Sam Mendes

O Irlandês, de Martin Scorsese

Joker, de Todd Phillips

de Todd Phillips Marriage Story, de Noah Baumbach

The Two Popes, de Fernando Meirelles

Melhor Actriz num Drama

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saiorse Ronan, Mulherzinhas

Charlize Theron, Bombshell

Renée Zellwegger, Judy

Melhor Actor num Drama

Melhor Filme de Comédia ou Musical

Melhor Actriz em Comédia ou Musical

Melhor Actor em Comédia ou Musical

Melhor Filme de Animação

Melhor Filme em Língua Estrangeira

Melhor Realizador

Melhor Argumento

TELEVISÃO

Melhor série dramática

Melhor Actriz numa série dramática

Melhor Actor numa série dramática

Melhor série de comédia

Melhor Actriz numa série de comédia

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Kirsten Dunst, On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne, Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Melhor Actor numa série de comédia

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Ben Platt, The Politician

Paul Rudd, Living with Yourself

Rami Youssef, Rami

Melhor Telefilme ou série limitada

Catch-22 (Hulu/HBO Portugal)

Chernobyl (HBO)

Fosse/Verdon (FX)

The Loudest Voice (Showtime/HBO Portugal)

Unbelievable (Netflix)

Melhor Actriz num telefilme ou série limitada

Kaitlyn Dever, Unbelievable

Joey King, The Act

Helen Mirren, Catherine the Great

Merritt Wever, Unbelievable

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Melhor Actor num telefilme ou série limitada

Chris Abbott, Catch-22

Sacha Baron Cohen, The Spy

Russell Crowe, The Loudest Voice

Jared Harris, Chernobyl

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Lista completa aqui.